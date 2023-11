Fanoušek oslavil 25. narozeniny Ocarina of Time animovaným filmem

23. 11. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Narozeniny oblíbené hry nebo značky lze oslavit ledasjak. Někdo si třeba připil na čerstvé pětadvacetiny Half-Life, jiný v návalu nostalgie zavzpomínal na nevinné mládí, když před dvaceti lety dorazil první Samorost. A opravdu oddaní fanoušci mohli svým láskám připravit i nějaký dárek, jako to udělal YouTuber s přezdívkou RwanLink, který k oslavě 25. výročí The Legend of Zelda: Ocarina of Time vyrobil krátký animovaný film:

RwanLink zmiňuje, že mu tvorba zabrala zhruba čtyři měsíce, během nichž jí věnoval zhruba 600 hodin. Jedná se o amatérský jednomužný projekt, což znamená, že jsou samozřejmě k vidění i jisté neobroušené hrany zejména co do animací nebo mimiky postav, ale přesto je potřeba smeknout, protože na výsledek je radost pohledět a RwanLinkův kraťas vypadá s přehledem lépe než například drtivá většina počítačových anime (nejen) od Netflixu.

Video zachycuje Linkovu procházku ikonickým Castle Town a lesem Kokiri. Sebejistá inspirace výtvarným stylem slovutného studia Ghibli je zjevná už během několika prvních sekund, kdy je k vidění podivný tvor, který sem mohl zamířit rovnou z Cesty do fantazie.

Neméně zajímavá je však i druhá polovina videa. RwanLink za účelem natáčení vytvořil veškeré prostředí v Unreal Enginu 5, což znamená, že ho pak měl k dispozici i k úplně normální procházce, kterou se taktéž rozhodl předvést světu. A nutno připustit, že ani při tradičním pohledu herní kamery zpoza protagonistových zad nevypadá výsledek vůbec špatně. Až člověka zamrzí, že je projekt nejspíš u konce, protože na podobných základech by se rozhodně dalo vystavět něco většího.