Famózní karetka Slay the Spire 2 si nejdřív pobude v předběžném přístupu

16. 12. 2024 10:09 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Věž se probouzí a s ní po tisícovce let ožívají tajemství, nástrahy a monstra, jež dlí v mezipatrech záhadné stavby. Dokážete vyšplhat až na vrchol? To se dozvíme už příští rok, kdy se vrátí pokračovaní špičkové karetky Slay the Spire 2.

Z čerstvého traileru z The Game Awards to může vypadat, že se toho na první pohled moc nezměnilo. Grafika je stále stejně ošklivá, až je skoro hezká, poznáme staré známé hratelné postavy v čele s válečníkem Obrněným a zabijákem Tichem. Stále si budete stavět balík schopností, které pak na kola budete hrát tak, abyste porazili protivníky s rozličnými schopnostmi.

Po bližším ohledání ale seznáme, že na povrchu se toho možná moc nezměnilo, ale po obsahové stránce bude novinek až až, a o to jde u roguelite hry především. Už třeba víme, že nás čekají nové postavy včetně Nekromancerky a čtvrté, záhadné postavy. Dočkáme se mnohem více bossů, nepřátel, artefaktů a vůbec způsobů hraní.

zdroj: Archiv

Hra sice může vypadat stejně jako jednička, běží ale na jiném enginu. Což mimo jiné znamená, že Slay the Spire 2 bude mnohem více podporovat modifikace, zároveň má být k dispozici mnohem více způsobů hraní a různých režimů tak, aby vám hra opět vydržela na dlouhé a dlouhé hodiny.

Stejně jako první díl, i Slay the Spire 2 si ale nejdřív projde předběžným přístupem, který startuje už příští rok. „Náš úspěch pochází od komunity, a proto ji chceme znova zapojit,“ říkají vývojáři ze studia Mega Crit. Hru si alespoň můžete přidat do seznamu přání a stejně jako my bedlivě vyhlížet novinky a updaty. Ostatně už teď titul patří mezi jedny z nejžádanějších her na Steamu.