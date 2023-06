Fallout 4 v Unreal Enginu 5 je postapokalyptická nádhera

6. 6. 2023 16:46 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Fallout 4 letos dostane next-gen update, který celou hru výrazně omladí, přidá bonusový obsah pro Creation Club a celkově zážitek z téměř osm let staré hry vylepší. Jak moc a kdy přesně se tomu stane, to stále nevíme (indicie možná přinese nedělní Xbox & Bethesda Showcase). Mezitím se ale můžete trochu zasnít a podívat se na to, jak by hra mohla vypadat v opravdu úplně novém kabátku.

Původní titul pohání postarší Creation Engine, který slouží již 11 let a je postavený na ještě starším enginu Gamebryo. Proto je jasné, že vizuál hry přináší nemalé ostré hrany, které by jistě šly trochu obrousit. To napadlo i youtubera a umělce s přezdívkou Ghost Design, který se rozhodl zjistit, jak by hra mohla vypadat na novém Unreal Enginu 5 (děkujeme DSO Gaming).

Výsledky jeho snažení si můžete prohlédnout ve videu níže, které nabízí krátkou prezentaci ve formě několika obrázků. Bohužel, ucelené video není k dispozici, protože podle tvůrce se při jeho renderování Unreal prostě zhroutil.

Výsledků bylo dosaženo s využitím assetů od Quixel/Megascans a ScansFactory a vizuál rozhodně není k zahození. Exteriérové scény doznaly jasného zlepšení, ale změny se nejvíce projevují v interiérech, ve kterých původní titul opravdu příliš neexceloval. Tady díky lepší práci se světlem a stínem panuje trochu hmatatelnější atmosféra.

Samozřejmě není možné očekávat, že by zmíněná aktualizace přinesla takto výrazné změny. Teoreticky se ale může jednat o alespoň malou představu možné budoucnosti, do které by se jednou série mohla dostat. Bethesda sice má tendence své nástroje využívat dlouho a neustále dokola, ale jelikož je Fallout 5 ještě pár let vzdálený, nemuselo by být nemožné, že bude vypadat podobně. Ostatně se současným tempem vydávání se nového dílu dost možná dočkáme až na další generaci.

Fallout 4 vyšel původně v roce 2015 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Vylepšená verze, která vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, by měla na tato zařízení doputovat během tohoto roku.