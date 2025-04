F1 25 definitivně přebírá štafetu po F1 Manager. Nový ročník vás posadí do čela vlastního týmu

14. 4. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Letošní Formule 1 je v plném proudu, proto je logické, že Electronic Arts chce podchytit nastolenou euforii fanoušků a nejnovější videoherní ročník F1 25 vydá už za necelé dva měsíce. Vzhledem k tomu, že je konec května za dveřmi, lze v následujících dnech a týdnech očekávat slušnou porci marketingových materiálů zaměřených na novinky.

Jednou z nich je přepracovaný režim My Team, jemuž tvůrci oficiálně říkají My Team 2.0. Právě na něj se zaměřuje nejnovější ukázka (výše), z níž si obecně máte vzít, že třídílný F1 Manager je definitivně uložený k ledu a jeho stavební kameny se propíšou do hlavní série.

zdroj: Electronic Arts

Konečně se stanete majitelem vlastní stáje, nikoliv jen ředitelem-řidičem. Budete mít pod palcem v podstatě veškeré aspekty vedení, takže se musíte starat o centrálu, jednotlivá oddělení, vývoj monopostu a samozřejmě vaše jezdce, které si sami najmete. V závodech je pak na vás, jakého z nich budete ovládat, proto máte větší kontrolu nad směřováním celého týmu i pohárem konstruktérů.

V oblasti výzkumu a vývoje se segmenty dočkávají oddělení, abyste měli větší kontrolu nad vaším časem. Obecně to poznáte v případě vývoje součástek, které můžete za větší časový i finanční obnos vytvořit pro oba jezdce. Nicméně ušetříte, pokud je uděláte jen pro jednoho. Takový krok ale logicky může mít negativní vliv na morálku opomenutého závodníka, což se negativně odrazí při vyjednávání smluv.

Řízení týmu i smlouvání se zase odrazí na dostupnosti prostředků, nad nimiž díky novým posuvníkům a grafům budete mít větší kontrolu. Stejně jako nad pracovní silou a jednotlivými vylepšeními. Každé rozhodnutí vám přinese zkušenosti, jež lze investovat do rozvoje manažerských schopností, ale také reputace u fanoušků, kterou využijete v dalším rozvoji.

Poslední novinky herního módu spočívají v možnosti zakomponování ikonických jezdců. Pokud ji povolíte, tak vy nebo týmy ovládané umělou inteligencí je mohou lanařit, čímž se třeba na startovním roštu objeví Michael Schumacher. A kdyby vám přišlo, že je na dráze příliš velký klid, půjde do kariéry přidat příběhový Konnersport z režimu Braking Point (taktéž hlásí návrat) nebo APXGP z letního blockbusteru F1 s Bradem Pittem.

F1 25 si zahrajete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Kromě základní verze lze sáhnout i po dražší Iconic edici, kde se skrývá třídenní předběžný přístup, 18 000 Pitcoins (herní měna) a několik dodatečných balíčků.