Enlisted, druhoválečná střílečka pro stovky vojáků, se chystá na Steam

Hyrule Warriors: Age of Calamity (SWITCH)

Co se dělo 100 let před dějem populární hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild se dozvíte ve hře Hyrule Warriors: Age of Calamity pro Nintendo Switch! Prozkoumejte minulost Hyrule a událost Calamity ganon, staňte se vůdcem armády a střetněte...