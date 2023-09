Electronic Arts chystá rallye závody EA Sports WRC

6. 9. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

O vlajkové lodi sportovní pobočky herního giganta Electronic Arts nemůže být sporu – fotbalová série FIFA, nově EA Sports FC, je hotová zlatonosná kachna, jíž se co do obratu a výnosu může jen klidit z cesty valná většina herního průmyslu.

To ale neznamená, že by v EA Sports nefušovali i do jiných odvětví: Chystá se kupříkladu simulace zápasů MMA UFC 5, která si už bohužel stihla udělat kaňku na reputaci svým tragikomickým přebalem, a letos v dubnu také třeba vyšel výborný golf EA Sports PGA Tour. Doufejme, že podobnou úroveň kvality a péče, jaké se dostalo golfovým turnajům, nabídnou fanouškům motosportu i čerstvě oznámená rallye klání EA Sports WRC.

Nenechte se však zmást názvem, závodní hru si v EA nebudou vyrábět sami. Firma na počátku roku 2021 odkoupila studio Codemasters, které o rok dříve získalo licenci na závody WRC, již převzalo po předchozích dlouholetých tvůrcích ze studia Kylotonn. EA Sports WRC je právě ona rallye hra, kterou Codemasters chystali sami, jen si k ní v Electronic Arts přilepili vlastní značku.

Codemasters jsou zkušení harcovníci, kteří s tvorbou prvních závodních her začali už někdy na začátku devadesátých let a mají v portfoliu mimo jiné také oblíbenou rallye sérii DiRT. Existuje proto jistá naděje, že by výsledek mohl stát za pozornost. Prozatím se ale musíme spokojit jen se zbožnými přáními, protože reálně odhadnout nějaké bližší informace ohledně skutečného obsahu hry moc nejde.

Oficiální popis se totiž omezuje pouze na standardně znějící prohlášení: Hra nabídne skutečná rallye klání ze současnosti i minulosti, představí vylepšený systém fyziky povrchů, slibuje pohlcení do děje na obrazovce díky dynamickému počasí, nabídne bohatý vozový park, řadu herních módů a stovky rychlostních zkoušek v celkem sedmnácti lokalitách.

EA Sports WRC vyjde 3. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Bude stát 50 dolarů a kdo si ji předobjedná, získá krom kosmetických bonusů i VIP vstupenku pro pět herních sezón a možnost hrát o tři dny dříve než ostatní.