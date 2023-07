El Paso, Elsewhere připomíná Maxe Paynea s méně polygony

21. 7. 2023 14:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Co by vzniklo, kdybyste v čarodějném kotlíku smíchali vlkodlaky, upíry, hip hop, dvě štěkající pistole a zpomalené skoky? No přece El Paso, Elsewhere! Stylizovaná neo-noirová střílečka si bere to nejlepší z klasických akčních her a představuje frenetické potírání prokletých potvor. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

V motelu na okraji reality v texaském El Pasu zkřížíte hlavně s mumiemi, vampýry a další fantasmagorickou havětí. Povědomá hratelnost z pohledu třetí osoby připomíná svým zpomalováním času a efektními rybičkami se střelbou obouruč hlavně ikonu přelomu milénia –⁠ Maxe Paynea.

Traumatizovaného detektiva připomíná i hlavní hrdina El Paso, Elsewhere, který sympatickým chraplákem vypráví příběh o pomstě, ztrátě blízkých a boji se smrtelností. Neo-noir se neštítí krve, laviny kulek ani zničitelného prostředí. V prvé řadě půjde totiž hlavně o akci.

Celkem divoce vypadá nízkopolygonová stylizace. Nebojí se pestrých barev ani hiphopového hudebního podkresu. V El Paso, Elsewhere se ale zdá, že míchanici stylů mají autoři ze studia Strange Scaffold pevně v rukách a moc dobře ví, co dělají.

zdroj: Strange Scaffold

Staromilská akčňárna vychází už letos 26. září na PC, Xbox One a Xbox Series X/S.