Do bety poklidného RPG Infinity Nikki se přihlásilo už 12 milionů lidí

Herní průmysl občas připomene, jak výsostně obtížné je předpovědět hit, natožpak se třeba snažit nějaký cíleně stvořit. Sám si pohrávám s myšlenkou vyrobit něco vlastního (ostatně jako nejspíš každý hráč), ale mohl bych přemýšlet několik životů a stejně by mě nenapadlo vytvářet něco ve stylu Infinity Nikki. Což by byla chyba, protože se zdá, že o hru je enormní zájem.

Poklidné relaxační RPG s otevřeným světem, létáním, kočkami, průzkumem, hádankami, nejspíš vůbec žádným násilím, ale zato záplavou oblečků a módních vychytávek, předvedlo novou upoutávku v rámci Gamescom Opening Night Live (ke zhlédnutí výše). Při té příležitosti jsme se též dozvěděli, že je možné se hlásit do nadcházejícího uzavřeného betatestu. A na tuhle pozvánku už stihlo zareagovat 12 milionů hráčů, jak autoři ze studia Papergames ohlásili na sociální síti X:

Infinity Nikki Global Pre-Registrations Reached 12,060,000!



Look, some airborne friends are carrying Nikki across the vast sky with their blessings.



Thank you to all the stylists for your support and enthusiasm!

There will be more surprises ahead—let's aim for the next goal… pic.twitter.com/3WbSTxCJNL