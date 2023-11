Death Must Die je zajímavý mix Vampire Survivors a Hades

27. 11. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vampire Survivors ovládli většinu žebříčků nejlepších (nejen) nezávislých her loňského roku a dali vzniknout novému „survivors“ subžánru, jehož devízou je uspokojivé levelování a masakr desetitisíců příšer. A pak samozřejmě přišly klony. Od špatných a nezajímavých jako například Pathfinder: Gallowspire Survivors až po ty vydařené – třeba návykové Halls of Torment. Kam bude patřit chystaná pixel artovka Death Must Die?

U podobných survivors klonů je důležité, aby dělaly trochu něco jiného a zajímavě. Death Must Die má tohle pod kontrolou, protože akční řádění doprovázejí rozhovory s antropomorfními bohy podobně jako v Hades, kteří vám budou propůjčovat zlomek svých sil. Sami autoři přitom jasně deklarují, že cílem je v prvé řadě uspokojivé vyplavování dopaminu při likvidaci hord nepřátel a vytváření neskutečně mocných synergií schopností.

Co bude cílem? Jak vyplývá z názvu, nic jiného než porazit samotnou Smrt. Cesta do sídla mortality, jež dlí na vrcholku hory, ale nebude procházka růžovou zahradou. V postupu vám budou bránit nejen běžní nepřátelé, ale i bossové a elitní strážci. Ve stylu podobných roguelike her vám naštěstí většina pokusů o dohrání také otevře nové schopnosti, hrdiny, předměty, mocné relikvie nebo se třeba dozvíte jen pár nových vět o místním světě a panteonu zajímavých bohů.

Potenciální indie hit je momentálně v předběžném přístupu, který by měl opustit na konci příštího roku. Za necelých 7 eur máte k dispozici 3 různé hrdiny, 6 bohů s odlišnými silami, desítku nepřátel a jednoho závěrečného bosse. Podle týmu z Realm Archive vám obsah vydrží na zhruba 3 až 6 hodin. Postupem času budou do Death Must Die přibývat nové lokace, postavy i schopnosti.