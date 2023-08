Další prolínání dimenzí. Do Mario + Rabbids Sparks of Hope se podívá Rayman

3. 8. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vypadá to, že se zdařilá tahová strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope dočká náležité derniéry. Na konci srpna do ní totiž přibude třetí a nejspíš poslední rozšíření Rayman in the Phantom Show, v němž, pokud by to náhodou někoho netrklo z názvu, bude hlavní roli hrát ikonický plošinovkový hrdina.

Rayman, Rabbid Mario a Rabbid Peach se setkají s Phantomem, hudebně založeným bossem, kterého hráči museli při bitvě na obřím gramofonu porazit na konci zóny Spooky Trails v původní hře. Tentokrát se ale s prostorově výrazným muzikálním duchem nepustí do křížku, protože DLC spáchá dějový veletoč: Phantom se blíže nespecifikovaným způsobem vypracoval až na šéfa televizního studia, kterému se ale nedaří udržet diváky a hrdinové s tím budou muset pomoci.

V praxi se pak budeme moci těšit na sadu nových úrovní poskládaných většinou z různých televizních kulis, což zní samo o sobě docela zajímavě a není těžké si představit různá nápaditá využití podobného prostředí. Designová pointa rozšíření je přitom jasná: Vertikalita. Rayman umí nejen skákat a plachtit, ale rovnou u toho popadnout i spolubojovníky a vysadit je na vyvýšená místa, což by mělo otevřít celou novou škálu taktických možností.

Roli Raymana si opět střihne David Gasman, který hrdinovi v průběhu posledních dvaceti let propůjčil hlas již v osmi hrách, a rozšíření nabídne i nový soundtrack od Christopha Herala, který složil hudbu už k Rayman Origins a Rayman Legends. Což evokuje příjemné vzpomínky – zejména rytmické úrovně z Rayman Legends dodnes chovám v paměti jako jedny z nejlepších zážitků v plošinovkách vůbec.

Na druhou stranu je ale samozřejmě těžké odhadnout, zda by něco podobného vůbec šlo napasovat na tahovou strategii. Uvidíme 30. srpna, kdy má rozšíření Rayman in the Phantom Show vyjít.