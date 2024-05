Další hit na obzoru? Představuje se mytologický survival Dawn of Defiance

10. 5. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Máte rádi survivaly ale do vkusu se vám netrefil Palworld, Enshrouded, Valheim, Sons of the Forest ani Nightingale? Pak možná zbystřete, protože do ringu šampionátu o nejlepší letošní survival brzy vstoupí Dawn of Defiance. Zaujme především inspirací ve starořeckých mýtech a pověstech. Na oznamovací trailer se záběry z hraní se můžete podívat výše.

Snad si ještě ze střední pamatujete rozdíly mezi dórským, iónským a korintským sloupem, protože v Dawn of Defiance budete moci budovat chrámy, které jako by vypadly z raných civilizací Středozemního moře na začátku našeho letopočtu. Hrát přitom nebudete za nějakého mýtického hrdinu, ale obyčejného hříšníka, který baží po pomstě.

Z nuly, která se horko těžko ubrání kopím proti hladovým vlkům, se můžete vypracovat až k polobohovi. Zabíjením posluhovačů rozličných starořeckých bohů totiž můžete získávat nadpřirozené schopnosti, jako je sesílání blesků nebo levitace.

Svět krom vaší základny, kterou můžete stavět až s třemi dalšími hráči, zdobí i prastaré ruiny, jeskyně, svatyně a oltáře, jež skrývají nejeden poklad a tajemství. Zkrátka to, co byste od survivalu čekali, akorát v neokoukaných kulisách a stylizaci.

Hra vychází v letošním roce v rámci předběžného přístupu, ve kterém by si měla pobýt zhruba dva roky. Počítá se s postupným přidáváním obsahu, ať už to budou nové biomy, kouzla, protivníci, úprava postav, nebo druhy stavitelných objektů.

S vydáním v předběžném přístupu se dočkáte uceleného úvodu s prvními několika hodinami obsahu. To znamení jeden větší biom napříč dvěma ostrovy s přidruženými materiály k vytěžení a protivníky k poražení. Dále pak základní třídy zbroje, zbraní, nástrojů a budov, ale i environmentální hádanky a puzzle k získání unikátních receptů a upgradů.