Chystá se ultimátní verze legendárního Boulder Dashe

14. 8. 2021 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Legendární dobrodružství odvážného horníka, který musí v honbě za blyštivými poklady překonat nástrahy, uhýbat balvanům, co ho hrozí rozdrtit, a nenechat se chytit nabroušenou faunou, jíž se prachvůbec nelíbí, že jí někdo leze do jeskyně, poprvé spatřilo světlo světa už v roce 1984. Což znamená, že kdyby takhle série byla člověk, už by začínala řešit pleš a bolelo by ji ráno vstát z postele.

Sedmatřicet let od první štace má přijít ultimátní verze. Bude se jmenovat Boulder Dash Deluxe a dle tvůrců z BBG Entertainment má jít o „skutečný vrchol ve více než pětatřicetileté existenci Boulder Dashe“.

A minimálně na papíře se zdá, že má nový titul alespoň nakročeno nezůstat podobně velkohubému prohlášení nic dlužný. Na hráče čeká 180 nových úrovní v 9 světech, navíc i původní jeskyně z roku 1984 a jedna exkluzivní sada úrovní, kterou navrhl sám Peter Liepa, vývojář prvního Boulder Dashe. Každý svět má mít svůj vlastní grafický styl a krom toho tvůrci přidali i novinky typu pohyb po diagonále.

Jenže... pak se člověk podívá na obrázky či trailer a nadšení z možného návratu do dětství povážlivě opadne. Stačí pár vteřin sledování novinky a na rty se v reakci na výkřiky tvůrců o moderní grafice dere: „Proboha, kde?“

zdroj: BBG Entertainment

Pravda, krása tkví v očích pozorovatele, takže posouzení toho, jak moc vám nový vizuální styl vyhovuje, nechám na vás. Někdo by ale rozhodně měl vývojářům nenápadně pošeptat, že pokud představují trailer na novinku, kterým chtějí nalákat potenciální kupce, bylo by ideální, kdyby záběry z hraní běžely ve víc než třech snímcích za sekundu.

Ať už to dopadne jakkoliv, Boulder Dash Deluxe vychází 9. září na PC, Mac, Xbox One a Switch. Verze pro PlayStation dorazí později. Ale pokud se řadíte k těm zhruba pěti lidem, kteří ještě vlastní Atari ACS, můžete se do hraní pustit klidně hned teď. A kdyby vás z toho všeho přepadla chuť si zahrát alespoň tu starou klasiku s téměř čtyřmi křížky na krku, můžete tak učinit třeba prostřednictvím její browserové verze.