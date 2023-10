Českoslovenští legionáři v Last Train Home přijedou koncem listopadu

10. 10. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ty nejvýpravnější příběhy nakonec stejně píše historie, což jasně dokládá strategie Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games. Epická cesta československých legionářů, kteří se snaží po válce dostat zpět do své domoviny, bude protkaná překážkami i taktickými souboji, zatímco odvypráví zajímavý, skutečný příběh. A docela bez problémů to stihne ještě během letošního roku.

Studio ve spolupráci s vydavatelstvím THQ Nordic oznámilo, že titul ve své plné verzi na počítače dorazí 28. listopadu. Slavnostní zprávu doprovodila nová ukázka, která opět připomíná, že dílo kromě herních pasáží nabídne i filmové, v nichž herci v čele s Karlem Dobrým odvypráví události v mrazivé Sibiři.

Herní jádro v sobě mezitím propojí hned několik žánrů. Velkou roli hraje manažerská část, ve které se staráte o chod titulního vlaku. Je třeba dbát na jeho stav či zásobování a vojáky při tom musíte držet v teplu i dobré fyzické kondici. Dobře naladěný voják totiž vykáže lepší výkon v taktických soubojích s aktivní pauzou, v nichž se postavíte nepřátelským jednotkám. A jelikož ve velkém počtu případů máte omezené zdroje, musíte prokázat schopné velení, využívat kradmého postupu a specializací svěřenců. Nad každým z nich navíc neustále visí hrozba permanentní smrti.

Jak to celé působí v praxi a jestli se hra strefí do vašeho vkusu, můžete vyzkoušet už nyní. V rámci právě probíhajícího Steam Next Festivalu je zdarma dostupná demoverze, která přináší krátkou ochutnávku. K mání je až do 16. října do 19:00.

Last Train Home vyjde 28. listopadu a prozatím se plánuje pouze na PC.