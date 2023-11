Call of Duty vám s Modern Warfare III může na disku zabrat přes 200 GB

Pokud jste vášniví hráči Call of Duty, kteří holdují každoročním příběhovým kampaním, multiplayerovým kláním a populárnímu battle royale módu Warzone, připravte se, že s příchodem Modern Warfare III budete muset pro vojenskou střílečku vyčlenit v některých případech i přes 200 GB místa na disku. Na konzoli PS5 to je například zhruba třetina disponibilního úložiště.

Základem je aplikace Call of Duty HQ, která je nutná pro spuštění MWII i MWIII, dále pak v závislosti na tom, na jaké hrajete konzoli, klidně i přes 50 GB místa pro soubory singleplayerové kampaně. Pokud k tomu chcete i multiplayer, režim se zombíky a battle royale Warzone, vyjde váš disk účet na 213 GB v případě PC, případně 235 GB na PlayStation 5. Pro srovnání: Red Dead Redemption 2, Starfield nebo Baldur's Gate III zabírají kolem 150 GB.

Activision Blizzard gargantuánskou velikost souborů obhajuje obsahem, který bude od prvního dne k dispozici, a množstvím předmětů, které se přenášejí z Modern Warfare II do třetího dílu. To samé platí pro soubory k mapám Warzone. Jenže to není tak úplně pravda, když jen pro zahrání kratičké lineárání kampaně potřebujete minimálně těch 140 GB.

#MW3 is almost here. In preparation, we would like to provide an update on file sizes which are larger than last year



This is due to the increased amount of content available Day 1, including open world Zombies, support for item carry forward from #MW2, as well as map files…