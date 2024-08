Call of Duty už vám na konzoli nezabere třetinu disku. Chystá se optimalizace souborů

Call of Duty vám může v některých případech bez problémů zabrat i třetinu úložiště PS5. Pokud jste vášniví hráči multiplayeru, kampaně, rádi si občas dáte Warzone a k tomu třeba ještě režim se zombíky, konečný součet všech herních souborů se může snadno vyšplhat na 235 GB. Není divu, že se hráči třesou, co budou muset smazat, aby si mohli zahrát letošní Black Ops 6.

Activision četné prosby vyslyšel a do říjnového vydání nového dílu chystá několik technologických updatů, které mají zpříjemnit celý zážitek s aplikací Call of Duty HQ, která slouží jako rozcestník pro všechny módy a hry.

„Zjednodušené nabídky, méně stahování, širší volby v tom, co stáhnout, i zaměření na hry – optimalizujeme způsob, jakým hráči interagují se svojí knihovnou titulů Call of Duty,“ stojí v oznámení na oficiálním blogu.

zdroj: Activision

Změny budou vycházet postupně, 21. srpna vyjde první velký update, který přeorganizuje herní soubory, implementuje novou streamovací technologii a rozkouskuje instalační balíky na snesitelnější velikosti.

Díky novým technologiím pro streamování textur bude instalace Black Ops 6 zabírát méně místa než Modern Warfare III, přitom má jít o obsahově největší díl. Beta signalizuje, že velikost hry by se měla podle platformy pohybovat od 52 do 80 GB. V polovině října pak přijde na řadu přepracované uživatelské rozhraní.

Ušetřený čas a místo na disku zajistí i fakt, že nebude nutné stahovat Call of Duty: Warzone. Pokud budete chtít, stáhnete si jen Black Ops 6. Vstřícný krok přišel ve stejný den, kdy se médii roznesla zpráva, že Activision zařízl fanouškovskou modifikaci multiplayeru pro Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Když totiž přeleštěná verze hry v roce 2020 vyšla, obsahovala jen singleplayer, což se fanoušci usilovně snažili napravit. Jenže den před spuštěním fanouškovského projektu H2M dostali tvůrci od Activisionu obsílku, že pokud okamžitě nezanechají činnosti, čeká je s videoherním gigantem soudní tahanice.

Today, our team members received a Cease & Desist order on behalf of Activision Publishing in relation to the H2M-Mod project. We are complying with this order and shutting down all operations immediately and permanently.