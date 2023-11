Call of Duty: Modern Warfare III připomíná brzké vydání a uvádí hardwarové požadavky

1. 11. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Activision se s letošním dílem slavné akční ságy snaží zbudovat ještě o něco provázanější ekosystém – díky sdílenému progresu se postup a bonusy, které si vystřílíte v Call of Duty: Modern Warfare III, plynule přenesou do předchozího dílu. A fungovat to bude i obráceně – pokud si třeba vylepšíte zbraň ve dvojce, to samé zlepšení rovnou dostane i její varianta v chystané trojce.

Uvidíme, zda to v důsledku znamená, že Modern Warfare III bude svým způsobem pouze objemnější datadisk (čemuž by napovídala i relativně krátká doba vývoje), nebo opravdu plnohodnotný nový titul. Na odpověď ostatně nebudeme čekat dlouho, hra vychází za necelé dva týdny.

Tak či tak, vydavatelství Activision a studio Beenox, které se už od roku 2018 stará o počítačové verze slovutných stříleček, slibují v nové upoutávce patřičný technologický lesk: Hru si po grafické stránce přizpůsobíte přesně dle gusta, k čemuž poslouží přes 500 možností nastavení, o co nejplynulejší běh se postarají upscalovací technologie v čele s DLSS 3 a systémovou odezvu podrží na uzdě implementace technologie Nvidia Reflex.

Ze zveřejněné tabulky hardwarových požadavků se zároveň zdá, že k hraní ani nebude potřeba žádný brutálně silný stroj:

zdroj: Activision

K provozu na minimální detaily postačí obstarožní grafická karta GeForce GTX 960 či Radeon RX 470, doporučená konfigurace by dle tvůrců měla být osazena alespoň GeForce GTX 1080 Ti nebo Radeonem RX 6600 XT, a kdo má zálusk na bitevní vřavu ve 4K při plných detailech, měl by si přichystat grafický čip na úrovni GeForce RTX 3080 či Radeonu RX 6800 XT.

Call of Duty: Modern Warfare III vychází na počítače a konzole současné i minulé generace 10. listopadu v šest hodin ráno našeho času. Už od 8. listopadu si hru budete moct předběžné stáhnout, což nejspíš nebude úplně od věci, vzhledem k tomu, že si na vašem harddisku uzme necelých 150 GB.