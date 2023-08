Call of Duty: Modern Warfare III přinese zombie režim s otevřeným světem i pár novinek do kampaně

22. 8. 2023 20:55 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Na Gamescomu samozřejmě nemůže chybět ani stále jedna z největších videoherních značek – Call of Duty. Letošní Modern Warfare III přímo naváže na díl z minulého roku a tvůrci ho na pódiu označili za „kompletní balíček“.

Tím se odvolávají na to, že se hráči dočkají slušné porce obsahu. V multiplayeru se například vydáte do celkově 16 map, které pochází z předchozích dílů, ale byly zmodernizované pro účely novinky. Velký důraz se taky dává na zombie režim, jež bude největší v historii a nabídne otevřený svět.

Následně se řeč přenesla na příběhovou kampaň, která chce zodpovědět některé nedořešené otázky předchozí hry. V roli záporáka se vrátí nechvalně známý Makarov, zatímco zajímavou novinkou mají být Open Combat Missions, které hráči nabídnou větší volnost při jejich řešení.

Pomyslným vrcholem byl ale devítiminutový záznam z částečného průchodu misí Operation 627. Jde o začátek kampaně, kde musíte se svým týmem infiltrovat dobře střeženou pevnost. Během toho dojde na tiché plížení i hlasité střílení.

Call of Duty: Modern Warfare III vyjde 10. listopadu na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Beta pro PlayStation odstartuje 6. října a potrvá do 10. října. Další kolo testování, tentokrát i pro ostatní platformy, proběhne od 12. do 16. října.

zdroj: Activision