Bulánci zítra spouští multiplayer. Po vydání budou zdarma

31. 7. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zmrtvýchvstání kultovní české legendy Bulánci dostává s blížícím se datem vydání jasnější obrysy. Už od zítřka si všichni vlastníci předběžného přístupu budou moci vyzkoušet ten vůbec nejdůležitější prvek hry: Online multiplayer. Ten byl dosud přístupný jen podporovatelům ze Startovače v rámci beta testu.

Polštářový masakr se může odehrát ve třech herních režimech - všichni proti všem, týmový deathmatch nebo osvobozování vlajky. Polštáře můžete cupovat na cucky ikonickými zbraněmi, jakými jsou brokovnice, kulomet či raketomet.

Do hry více hráčů přibudou během srpna i podrobné globální statistiky. Multiplayer vyjde na Steamu 1. srpna a ani zdaleka nepůjde o jedinou velkou novinku, kterou SleepTeam na letošní rok chystá. „S Bulánky máme v nadcházejících měsících velké plány. O některých chystaných změnách se hráči mohli dočíst v našem harmonogramu, ale kromě toho pracujeme i na řadě dalších věcí. Jednou z nich bude uvolnění základní verze hry na Steamu pro všechny hráče zdarma,“ říká vedoucí vývoje Jan Zmeškal.

Základní verze Bulánků tak bude od 1. září k dispozici ke stažení bezplatně. Nabídne už výše zmíněný multiplayer ve čtyřech prostředích s trochou té bulánčí historie. Navíc bude časem i do základní verze přibývat nový obsah.

Pokud si hru do té doby zakoupíte (a platí to i pro podporovatele ze Startovače a majitele předběžného přístupu), dostanete veškerý oznámený obsah. To znamená herní módy, nové mapy, editor polštářů, kampaň, brutální režim nebo třeba nástroje na tvorbu arén.

Bulánci v plné verzi vycházejí 1. září na PC, v plánu jsou však i další platformy, na které by se hra měla časem podívat.