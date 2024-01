Božská MOBA Smite 2 nebude jen grafickým vylepšením

15. 1. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Titan Forge Games chystá pokračování své populární akční realtimové strategie, Smite 2. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše. Půtky rozličných mytologických postav s různými schopnostmi dostanou celou řadu novinek včetně moderního grafického zpracování v Unreal Enginu 5. První várku hráčů přivítá nová MOBA už na jaře.

Do soubojů 5v5 ve Smite 2 vstupuje směska různých bohů s unikátními schopnostmi. Ať už je to smrt ovládající Anubis, blesky metající Zeus, nebo hbitý vrah Loki. Své zástupce budou mít ale i mezoamerická a asijská božstva. Hrát by se přitom druhý díl měl velmi podobně jako předchůdce, vylepšení se bude týkat primárně vizuálu a přístupnosti. Můžete se ale těšit na nové schopnosti pro některé z postav, lepší matchmaking či nové uživatelské rozhraní.

„Technický základ je dekádu starý a omezuje plnění vize, kam Smite chceme posunout. Zastaralý Unreal Engine 3 nás omezuje nejen graficky, ale třeba i v tvorbě nových postav, změnách rozhraní nebo zlepšení audia. Proto pokračování vyvíjíme na Unrealu 5,“ uvádí vývojáři.

zdroj: Hi-Rez Studios

Tvůrci při vývoji myslí nejen na 40 milionů hráčů, ale i na úplné nováčky. Přístupnost a nastavení například automatického levelování by mělo otevřít dveře novým zájemcům, kteří by jinak byli oproti deset let hrajícím uživatelům v nevýhodě. Neznamená to ovšem, že by Smite 2 bylo jednoduché. Pro zvládnutí všech aspektů hry a vítězství nad zkušenými soupeři bude třeba spousta hodin tréninku a nastudování optimální strategie.

Protože se Smite 2 podívá i na konzole, bude obsahovat crossplay a ovládací schéma přizpůsobené gamepadům. Pokud do hry naskočíte z prvního dílu, bohužel se vám nepřenesou úplně všechny kosmetické a zakoupené předměty. Váš čas, peníze a achievementy ale tvůrci odmění speciální měnou, za niž si můžete nakoupit nové skiny a předměty.

První hráči by se do hry měli podívat na jaře během alpha testu, do kterého se můžete zaregistrovat na oficiálních stránkách hry. Vydání Smite 2 se pak chystá na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.