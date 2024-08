Black Myth: Wukong se připomíná posledním trailerem. Hra medituje před vydáním

Opičí král z Black Myth: Wukong mírumilovně medituje pod vodopády a připravuje se na bitvu svého života. Hra už je hotová, vše jde přesně podle plánu, takže se rozhodne 20. srpna, kdy dechberoucí mytologická soulsovka dorazí na obrazovky. Autoři ze studia Game Science vydávají poslední trailer (ke zhlédnutí výše), ve kterém ukazují dosud neviděné nepřátele a bojové techniky. Nastává klid před bouří.

Dear Destined Ones,

Thank you for your patience! We're thrilled to announce that the full development of #BlackMythWukong is complete, and the game will be released as scheduled.

Right now, our entire team is working hard on the final stages of experiencing, testing, and… pic.twitter.com/KOpj6F6xtJ