Battlefield 6 vyjde v říjnu. Multiplayer láká na destrukci a návrat Operace Firestorm

1. 8. 2025 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ale jo, Battlefield 6 opravdu nevypadá špatně. Po představení příběhové kampaně z minulého týdne přišlo plnohodnotné odhalení multiplayeru, který vzbuzuje naději, že by se EA mohla trochu poučit a fanouškům nabídla to, co chtějí. A k tomu přidala netradiční remix Break Stuff od Limp Bizkit do rytmu ikonické znělky.

Při startu si v chystané šestce užijete vojenskou zábavu na devíti mapách zasazených do Egypta, USA nebo Gibraltaru. Příznivci dnes už legendárního třetího dílu pak jistě uvítají, že se vrací oblíbená Operace Firestorm, tedy íránský komplex, kde můžete pořádně prohnat bojovou techniku. S ohledem na ni nebudou chybět různé tanky, obrněná vozidla, vrtulníky či stíhačky, které bude možné dále upravovat.

zdroj: EA

Z herních režimů si užijete klasiky, jako je Conquest, Rush či Team Deathmatch, doplněné o módy Breakthrough, Squad Deathmatch, Domination, King of the Hill nebo Escalation. Kdyby vám to ale snad nestačilo, užijete si legraci třeba v komunitně vytvořeném obsahu - vrací se totiž také platforma Portal.

Battlefield Studios potvrzují také dřívější spekulace a úniky ohledně návratu systému tradičních herních tříd (Assault, Engineer, Recon a Support). Každý bude mít v bojové vřavě svou roli, s plněním jim vypomůže unikátní výbava, ale také nespočet zbraní, který by měl být řečí čísel rekordní.

zdroj: EA

Takový by měl být i zase o kus robustnější destrukční systém, díky němuž zničíte v podstatě každou překážku v cestě. Premiérová ukázka například ukázala velké kladivo k prorážení stěn a stropů, abyste nepřátele zastihli nepřipravené. Bitevní vřava bude zase o kus plynulejší skrze nový kinetický systém pohybu, přepracovanou střelbu a taktičtější pohyby. Do poslední kategorie se řadí například sprint v podřepu nebo možnost odtažení padlého spolubojovníka za roh a jeho následné oživení.

Multiplayerový event rovnou oznámil i datum vydání. Opět se potvrzují dřívější úniky o 10. říjnu i ceně ve výši 70 eur pro PC a 80 eur pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Dražší Phantom edice nabídne sadu skinů a Battlefield Pro Token, takže dostanete přístup k prvnímu prémiovému battle passu (prvních 25 úrovní se vám splní rovnou) a k dalším exkluzivním kosmetickým doplňkům.

Verze pro Nintendo Switch 2 se nechystá. Naopak je v plánu otevřená beta, která se uskuteční od 9. do 10. a od 14. do 17. srpna. A když budete sledovat populární streamery, možná se vám poštěstí a dostanete do ní brzký přístup už od 7. srpna. Automatickou vstupenku do bety získávají také všichni dosavadní členové BF Labs.