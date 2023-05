Battlefield 2042 v nové sezóně přinese českou mapu

30. 5. 2023 10:50 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Battlefield 2042 hráče s novou sezónou zavede do naší krásné země. Náznaky ohledně české mapy nabraly konkrétní obrysy koncem minulého týdne, kdy se konečně v celé své kráse představila již pátá sezóna s názvem New Dawn.

Už ve svém sloganu láká na výlet do České republiky v rámci nové mapy zvané Reclaimed. Jejím středobodem je opuštěná továrna, která se už dávno nepoužívá a pomalu začíná zarůstat. Fanouškům série při jejím prozkoumávání dost možná naskočí asociace s mapami Zavod 311 a Zavod: Graveyard Shift ze čtvrtého dílu, kterými se nový kus inspiruje. Podobnost proto není čistě náhodná.

Ze zatím dostupných obrazových materiálů to však vypadá, že zasazení do České republiky působí zajímavě akorát na papíře. Ze zpracování mapy se nezdá, že by DICE kdovíjak pracovalo s tuzemskými reáliemi. Kdyby mi mapu někdo ukázal bez toho, aby mi prozradil její zasazení, asi bych Česko netipoval. Snad se jedná pouze o dojem a v běhu to bude lepší.

Nová mapa ale není jedinou novinkou, která s nadcházející sezónou do hry přibyde. Hráči se mohou těšit také na nový battle pass s prémiovou i bezplatnou variantou. Opět nabídne celkem 100 úrovní odměn, mezi nimiž najdete třeba trojici nových zbraní – útočnou pušku GEW-46, opakovací pušku XCE Bar a příruční „kanón“ BFP .50.

Střelné zbraně doplní nová výbava v podobě tří granátů – granát s pružinovým mechanismem, protitankový granát a svižný lehký mini granát.

Společně s těmito nově příchozími ještě tvůrci představí několik výrazných změn. Dojde třeba na přepracovanou verzi mapy Hourglass a upravený systém výzbroje vozidel. Úprav se také dočkají zbraně z Vaultu, tedy kusy, které jsou známé z předchozích dílů série.

New Dawn společně s novým obsahem do hry dorazí už 7. června. Start nové sezóny se týká všech platforem zároveň, tedy PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.