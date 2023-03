Autoři Lineage oznámili strategickou novinku Project G

15. 3. 2023 10:26 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo po zaslechnutí slovního spojení „NCSoft“ a „nová hra“ okamžitě zbystřil v možném očekávání zmrtvýchvstání staré nostalgické lásky, může se zase směle uklidnit. Jihokorejskou firmu známe sice hlavně jako výrobce her žánru MMORPG, který se do paměti zapsal mimo jiné hrami jako Lineage 2 či Blade & Soul, ale studio se neplánuje držet svého kopyta a chystá realtimovou strategii. Na žádné oprášení zašlé slávy a nával emocí při návratu do Giranu, Dionu nebo Gludia se tak těšit nemusíte.

Na co se naopak těšit můžete, je počítačová a mobilní strategie s prozatímním názvem Project G. Ta vám předá velitelské otěže v magii přetékající zemi Pangaea, kde se ujmete vlastního vojenského útvaru a dovedete ho ke slávě.

Po boku vám stane cech složený z dalších vojevůdců a mocenským ambicím se pokusí provést čáru přes rozpočet jednak monstra, ale především jiní lidé, protože Project G své kořeny nezapře a jedná se o masovou multiplayerovou záležitost.

zdroj: NCSoft

Tvůrci hlásí: „Project G je první realtimová strategie od NCSoftu a bude k dispozici hráčům po celém světě. Pod zbrusu novou značku se skrývá strategická hra zpracovávající konflikt na masové škále. Každý hráč bude expandovat za pomoci omezených surovin a použije rozmanitou taktiku při dobývání území jiných guild.“

Dále dodávají, že veškeré záběry v upoutávce, kterou oznámení nového projektu doprovodili a kterou můžete zhlédnout výše, pocházejí ze hry a jsou vyvedené v Unreal Enginu. K vidění je prý řada rozmanitých detailů, jedinečných postav a ras, boj na blízko i na dálku i využití zbraní strategického významu. Což ve zdejším světě samozřejmě není vodíková puma, ale drak. A také se můžeme podívat, kterak se menší bitka několika jednotek rozhoří v masivní řežbu celých armád.

„Stavíme realtimovou strategii za použití pokročilé technologie NCSoftu založené na hromadných bitvách z MMO her. Snažíme se o škálu a kvalitu, která dosud nebyla k vidění v žádné strategické hře,“ říká k projektu šéf vývoje Minseok Seo v tiskové zprávě. „Hráči zažijí pravou esenci strategických her ve spojení s jedinečnými jednotkami a světy Project G a to, co je nejvíc zaujme, bude právě samotná hratelnost,“ dodává.

Což zní náležitě vzletně, ale pokud jste se sami podívali na trailer, jistě uznáte, že chystaná věc působí tak... mobilně, až mi skoro přišlo zvláštní, že mi nikdo nenabídl nákup truhličky modrých drahokamů za skutečné peníze. A z posledních let a směru vývoje jejich MMORPG projektů moc dobře víme, že se v NCSoftu prodávání ingame předmětů za reálnou hotovost opravdu nijak neštítí... Ale kdo ví, třeba zdání klame a Project G bude férová pecka.

Jedinou nadějí k nostalgickému návratu do jiných světů zůstává jiná hra studia – dříve Throne & Liberty, nyní jen Project TL. Ačkoliv v tomto případě už nejspíš také věří jen ti nejoddanější, vzhledem k tomu, že NCSoft hru oznámil před dvanácti lety jako pokračování Lineage, aby ji pak několikrát odložil, uprostřed vývoje celou překopal a nějakých šest let už je víceméně ticho po pěšině.