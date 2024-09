Assassin's Creed Shadows bude mít minihru s budováním vlastního úkrytu

24. 9. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V Assassin's Creed Shadows jistě nebudou chybět minihry. Budeme snad místo severského orlogu hrát go nebo madžong? Co nahradí vikinské poměřování sil v pití medoviny? Čeká nás opět lov legendárních šelem? To zatím nevíme, ale zřejmě se dočkáme mnohem propracovanější části hry, která nás nechá postavit vlastní město.

Už ve Valhalle jste mohli rozvíjet vlastní vesnici: Stavět obytné budovy, kovárny, ale i obyčejné dekorativní předměty, aby Ravensthorpe sloužilo jako bohatá základna pro další přepady a plenění hlouběji v Anglii. Ve vývojářském deníčku, které zveřejnilo IGN China (nahrán na Streamable) pak můžeme vidět, že v Shadows hodlá Ubisoft zajít ještě dál.

Dostanete akr volné půdy, na kterém můžete zbudovat vlastní asasínské útočiště. Na čtvercové mapě budete moct rozestavět budovy, jak chcete, pospojovat je chodníčky, jak chcete, zkrátka vytvořit si osadu jako v budovatelské strategii, kterou se ale následně můžete projít v kůži Jasukeho nebo Naoe.

Vlastně ani nevím, nakolik bych chtěl, aby tato část hry byla detailní, aby to kvalitou neodnesla jiná, důležitější část hry, navíc když umisťování budov na mřížce stejně může být poměrně omezující, protože nic než shluk domů v pravoúhlých ulicích nepostavíte, ale proč ne!

Assassin's Creed Shadows vychází 12. listopadu na PC, PS5 a Xbox Series X/S.