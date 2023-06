Apple představil headset pro augmentovanou realitu za necelých 80 tisíc korun

6. 6. 2023 11:42 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Apple si na včerejší konferenci WWDC 2023 připravil malé překvapení a oznámil vlastní headset pro virtuální a augmentovanou realitu Apple Vision Pro. Jak už u společnosti bývá zvykem, zaujal především svou cenovkou, která je nastavená na 3 499 amerických dolarů, tedy v přepočtu na nějakých 77 tisíc korun (když přidáme daň, překročí se hranice 90 tisíc).

Headset by měl zcela „přirozeně“ propojit reálný svět s tím digitálním, kdy vám v podstatě nabídne zážitek z různých softwarových programů promítaných do prostředí. V praxi jde o takové zapuštění vašeho iPhonu nebo iPadu do okolí. O plynulost zážitku se postará výkonný procesor M2 a speciálně navržený čip R1.

zdroj: Apple

K ovládání nebudou potřeba dodatečné periferie a ovladače. O vše se mají postarat vaše oči, hlas a ruce snímané senzory, které mají zvládat zachytit i ten nejmenší pohyb. Navigace v operačním systému zvaném visionOS by proto měla být intuitivní a bezproblémová. V případě potřeby si ale můžete připojit různá bluetooth zařízení, jako je Magic Keyboard nebo Magic Trackpad. Samozřejmostí je i propojení se službou iCloud a synchronizace s vašimi dalšími zařízeními.

Docela zajímavou vlastností je, že ačkoliv je zařízení primárně navržené pro augmentovanou realitu, je možné ho přepnout i do jakési plné virtuální reality, čímž se odfiltruje reálný svět. Pokud ale budete chtít spíše sledovat své okolí a zaměřit se například na osobu, se kterou se aktuálně bavíte, senzory to mají poznat a artificiální prvky obrazovky se upozadí. Naopak ostatní lidé vaše oči uvidí díky systému zvanému EyeSight.

Vzhledově headset připomíná lyžařské brýle s hliníkovým rámem a skleněným displejem. Celkově vás bude snímat pět senzorů, zatímco okolí bude hlídat dvanáct kamer. Obraz by navíc měl být jemný, jelikož na jedno oko nabízí rozlišení 4K. O pohodlí a úchyt se postará žebrovaný nastavitelný pás, který přináší různé možnosti úprav a výměn. Pokud nosíte brýle, o pohodlí se postarají speciální vložky, které se k čočkám připevňují magneticky.

Novinka však není zcela bezdrátová. K jejímu fungování je potřeba připojit externí baterii, která má vydržet až dvě hodiny. Podle společnosti ale nemá mít velké rozměry a vejde se do kapsy. Jenom vám z ní bude koukat kabel. Alternativou je připojení k síti, pak lze headset používat klidně celý den.

Díky vzhledu a požadavku externího napájení zřejmě Apple Vision Pro nebude mít příliš velké užití venku. Ostatně hlavním cílem společnosti je zlepšení pracovní produktivity, především pak v domácím prostředí. Nezapomíná se ale ani na zábavu, třeba Disney připravuje exkluzivní obsah pro službu Disney+. Zároveň si už během spuštění zahrajete více než 100 her ze služby Apple Arcade, kdy zařízení bude zároveň podporovat hry založené na herním enginu Unity.

Apple Vision Pro by měl být na trh vypuštěný začátkem příštího roku. Nejdříve se dočká Amerika, ale následně se pole působnosti rozšíří také do dalších zemí.