Alan Wake 2 dostane New Game+ a protne se s Control

27. 10. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Povedená hororová akční adventura Alan Wake 2 dostane hutnou nálož obsahu i po vydání. Remedy tento týden potvrdilo, že v nějaký moment po vydání se hra například dočká módu New Game+ s názvem Final Draft, který vám umožní se do ponurého městečka Bright Falls podívat znovu. Tentokrát ale s již odemčeným vybavením a vylepšeními. Dohrání vám navíc odemkne extrémně tuhou obtížnost Nightmare. Potud jde více méně o standard v herním průmyslu.

New Game+ coming after launch.



?️ Retain all unlocked weapons and upgrades.

?️ New Nightmare difficulty level.

?️ New alternative narrative, including new Manuscript pages and new video content.



Exact release timing still TBD. #alanwake pic.twitter.com/x1GNHYQu7q — Alan Wake 2 (@alanwake) October 25, 2023

Zajímavou novinkou ale bude pozměněný příběh. New Game+ totiž upraví některé prvky příběhu, nabídne nové manuskripty, které vysvětlují příběhová pozadí, a také nové filmečky. „Final Draft bude další vrstvou už tak mnohovrstevnatého narativu. Počítali jsme s ní od začátku, takže jsem rád, že vám dáme důvod vrátit se do hry,“ řekl šéf vývoje ve finském Remedy, Sam Lake. Brzy by do hry měl přibýt také fotomód.

New Game+ ale nebude jediným obsahovým rozšířením. Už z dřívějška víme, že se do Alan Wake 2 chystají placená DLC Night Springs a The Lake House. To první bude o fiktivní televizním seriálu z pera nočními můrami sužovaného spisovatele, které bude inspirované mysteriózním seriálem Zóna soumraku. Night Springs bychom se měli dočkat na konci jara příštího roku.

The Lake House se pak bude odehrávat ve vládní výzkumné stanici na pobřeží Cauldron Lake a podle všeho půjde o markantnější protnutí s univerzem Control. Stanice totiž patří organizaci Federal Bureau of Control a jsou na ní odkazy přímo ve hře. Podle interních dokumentů FBC výzkumný komplex trápí problém s mývaly, ale vsadím boty, že záhada bude ve skutečnosti mnohem bizarnější a temnější.

Alan Wake 2 vychází dnes na PC, Xbox Series X/S a PC.