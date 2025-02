AKTUALIZOVÁNO: Na nový Tony Hawk's Pro Skater láká i Call of Duty

Ke spekulacím o připravovaném remaku Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 přibývá i teaser v nové multiplayerové mapě Grind pro Call of Duty: Black Ops 6. V ní existuje obchod se skateboardy, ve kterém svítí televizní obrazovka s datem 4. března 2025.

Looks like a teaser for something related to Tony Hawk’s Pro Skater has been found in Black Ops 6’s Grind MP map!



Announcement on March 4. pic.twitter.com/8efl6Qansl