Videohra podle slavného anime My Hero Academia překvapila obsahem

4. 7. 2025 8:35 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Studio Bandai Namco právě odhalilo nový titul My Hero Academia: All’s Justice, který hráčům zprostředkuje zakončení slavného anime. Oficiální trailer láká na vzrušující bitvy 3 na 3 a detailní ztvárnění souboje mezi One For All a All For One.

Podle prvních informací půjde o arénovou bojovku vykreslenou v plně 3D prostředí, která přinese velký výběr postav, včetně všech členů třídy 1-A a jejich nových schopností z poslední řady seriálu. Herní mechanismy se zaměří na plynulé přepínání mezi třemi postavami během bitvy, přičemž nově implementovaný systém Rising umožní plně rozvinout potenciál každé postavy.

Tentokrát do hry vstupují žádané příběhové prvky Final War – půjde o jedinečný úhel pohledu na závěrečné boje v lince Heroes vs Villains, které anime teprve chystá, přičemž dojde i k exkluzivním momentům upraveným speciálně pro hru.

Hra vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC přes Steam, ale zatím nemá stanovené datum vydání. Trailer ohlásil „coming soon“, vývoj probíhal paralelně s produkcí poslední série anime .

zdroj: Namco Bandai