Videohra čelí nařčení z dobrovolné cenzury, přesto ale trhá prodeje

3. 7. 2025 14:22 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Hra Ready or Not od studia VOID Interactive se ocitla v neobvyklé situaci. Zatímco ji část hráčské komunity obviňuje z cenzury a „uhýbání z cesty“, prodeje stoupají strmě vzhůru. Důvod? Vývojáři oznámili úpravy některých násilných scén, aby mohla hra vyjít i na konzolích jako PlayStation 5 a Xbox Series X/S. A to mnohým hráčům příliš nevoní.

Změny se týkají například toho, že po zásahu už těla postav „neexplodují“ tak brutálně jako dřív, nebo že vývojáři zjemnili scény spojené s mučením a nahotou. Pro řadu fanoušků, kteří si Ready or Not oblíbili právě pro jeho nekompromisní a syrový styl, to byl šok. Studio ale argumentuje, že nejde o ideologický ústupek, nýbrž o nutný krok kvůli přísným pravidlům, která konzolové platformy vyžadují pro schválení hry.

Na Steamu se ale strhla mela. Kritici v recenzích rychle srazili hodnocení hry z „velmi kladného“ na „smíšené“. Někteří v komentářích obviňují vývojáře z toho, že se podřizují „měkkému“ vkusu konzolového publika a zrazují původní fanouškovskou základnu na PC.

Paradoxně ale právě tahle kontroverze Ready or Not pomohla. Díky slevové akci a zvýšené pozornosti se hra vyšvihla mezi nejprodávanější tituly na Steamu. Počet hráčů se během několika dnů zdvojnásobil a na internetu se o titulu znovu hojně diskutuje – ať už v dobrém, nebo ve zlém.

Vývojáři situaci komentovali s klidem. Uznávají, že šlo o těžké rozhodnutí, ale připomínají, že většina herního obsahu zůstane nezměněná a že základní atmosféra hry – taktické operace v nebezpečných scénářích – bude i nadále zachována. Na konzole by měla hra dorazit 15. července.

Celá aféra připomíná, jak křehká je rovnováha mezi tvůrčí vizí a požadavky trhu. Hráči očekávají autenticitu, ale herní studia často musejí vyvažovat mezi kreativitou, technickými omezeními a přísnými podmínkami platforem. A někdy i mezi tím, co prodává, a co naštve.

Výsledek? Ready or Not čelí kritice, ale zároveň slaví komerční úspěch. A i když někteří fanoušci mluví o „zrůdné cenzuře“, jiní hru poprvé objevují právě teď. Vývojáři tak možná udělali kompromis – ale rozhodně nezmizeli z radaru. Spíš naopak.