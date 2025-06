Steam nemá problém s propagandou. Vydal ruskou vojenskou hru Squad 22: ZOV o invazi na Ukrajinu

30. 5. 2025 12:00 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Rusko i tamní armáda se nebojí využívat různých nástrojů, aby šířilo ideologické přesvědčení formou propagandy. Mezi takové nástroje se řadí i počítačové hry, jež ovlivňují především mládež, kterou se snaží přilákat k vojenské službě. Jde o problematický aspekt, který ale zřejmě provozovatele největšího digitálního herního obchodu Steam příliš nezajímají, jelikož se v uplynulých dnech na platformě objevila taktická akce Squad 22: ZOV.

Jedná se o titul z dílny studia SPN, jehož primárním úkolem je podle mnohých zdrojů šíření ruské propagandy. Dle oficiálního popisu vás hra provede klíčovými událostmi roku 2014 a let 2022 až 2024. Pro neznalé v roce 2014 došlo k anexi Krymu Ruskou federací, zatímco rozmezí 2022 až 2024 odkazuje přímo na ruskou invazi na Ukrajinu.

Popisek slibuje historickou přesnost, o kterou se zajistily zkušenosti a názory lidí, jež byli přímou součástí daných konfliktů. Titul nabízí několik kampaní, které zachycují klíčové střety a „osvobozování částí ukrajinského území“. Na pořadu dne je „záchrana rukojmích“ či „zajímání vězňů“. Rovněž dojde na řízení vojenské mašinérie či dělostřelectva. Všechno přirozeně z pohledu Ruské federace.

Z dostupných ukázek hra nepůsobí příliš lákavým dojmem, přičemž autoři se sami přiznávají k tomu, že pro vytvoření různých 2D obrázků využili služeb umělé inteligence, jejíž výsledky byly následně upravené. Přímo na stránkách rovněž stojí, že je titul oficiálně doporučený ruskou armádou coby taktická příručka pro výcvik kadetů a pro účely organizace Junarmija, která zajišťuje vojenskou výchovu ruských dětí a mládeže.

Oficiální stránky se rovněž chlubí tím, že je Squad 22: ZOV podpořené přímo „speciálními vojenskými poradci“. Z konkrétních je zmíněný hrdina Ruské federace Vladislav Golovin, který velel při obléhání Mariupolu. A ano, i toto obléhání je součástí hry. Základ je postavený na free-to-play modelu, avšak ve hře se vyskytuje možnost zakoupení dodatečných kampaní. To v podstatě znamená, že Steam umožňuje finanční podporu projektu spojeného s ruskou armádou. Není nicméně jasné, jestli je jeho prostřednictvím nepřímo financována přímo armáda.

V uživatelských recenzích na Steamu i na oficiálních sítích hry se mezi pozitivy objevují zejména silně proruské názory, jinak má ale titul aktuálně smíšené hodnocení, kdy palec nahoru zvedá 60 % hráčů.

Na sociální síti X pak tvůrci hry zmiňují, že se neochota Ukrajiny vzdát válku zajistí dostatek obsahu, ze kterých budou moct pro Squad 22: ZOV vytvořit nové mise.

Dle informací webu Game Informer má taktickou akci v hledáčku už i Ukrajinské centrum pro boj proti dezinformacím, které ho popisuje jako „klíčový prvek při vymývání mozků obyvatelstva, který odráží ruskou vládní verzi událostí týkajících se invaze na Ukrajinu a oslavující vojenskou službu.“

Dá se předpokládat, že po nátlaku veřejnosti Steam hru časem odstraní, případně se pokusí obhájit její schválení. Pravděpodobnější je však první varianta, i s ohledem na to, že relativně nedávno došlo na odstranění hry Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque, jež zachycovala izraelsko-palestinský konflikt z pohledu Palestinců.