Rozleptané stvůry: Figurky hrdinů z Baldur’s Gate 3 vyvolaly pobouření, firma vrací peníze

20. 5. 2025 16:10 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Fanoušci Baldur’s Gate 3 se těšili na sběratelské miniatury svých oblíbených postav. Místo detailních figurek však obdrželi plastové noční můry s roztavenými obličeji. Výrobce WizKids se za „nepovedený“ produkt omlouvá a nabízí nespokojeným zákazníkům vrácení peněz v plné výši.

Miniatury z oficiální řady Dungeons & Dragons: Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 měly reprezentovat slavné postavy jako Astarion, Karlach, Gale, Shadowheart nebo Lae'zel. Místo toho zákazníci obdrželi deformované verze, které více připomínaly omylem roztavené figurky než hrdiny z jedné z nejlepších her roku 2023.

zdroj: Wizkids

Sociální sítě rychle zaplavily fotky plastových zrůd a společnost WizKids byla donucena reagovat. Ve svém oficiálním prohlášení přiznala, že produkt „zásadně nesplnil očekávání“, a slíbila nejen nápravu do budoucna, ale i konkrétní kompenzace.

„Chceme, aby naši zákazníci zažívali nezapomenutelné herní večery s našimi produkty. To se nám tentokrát nepodařilo,“ přiznala firma. Respektive dost možná podařilo, ale trochu jinak, než doufala. WizKids dodává, že reklamace vyřizuje skrze své webové stránky.

zdroj: Wizkids zdroj: Wizkids

Zákazníci, kteří si figurky koupili od třetích stran, se musí obrátit přímo na konkrétního prodejce. Výměnu za kvalitnější verzi firma v budoucnu plánuje, ale zatím není jasné, kdy a jak začne nové figurky distribuovat.

Zatímco studio Larian zakončilo svou práci na Baldur’s Gate 3 dubnovým osmým patchem a chystá nové projekty, osud slavné série je nyní v rukou majitele značky – firmy Hasbro. Ta již dříve potvrdila zájem o čtvrtý díl, ale fanoušci teď hlavně doufají, že se jejich hrdinové napříště dočkají důstojnějšího ztvárnění.