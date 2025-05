„Přečtěte si ty zatracený knížky,“ vzkazuje dabér Zaklínače těm, co si stěžují na ošklivou Ciri

23. 5. 2025 10:39 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Doug Cockle, dlouholetý hlas Geralta z Rivie v herní sérii Zaklínač, se rozhodně postavil za rozhodnutí studia CD Projekt Red učinit Ciri protagonistkou připravovaného čtvrtého dílu. V reakci na kritiku části fanoušků, kteří označují tento krok za „woke“, Cockle doporučil: „Přečtěte si ty zatracený knížky.“

V nedávném rozhovoru Cockle uvedl, že Geraltův příběh byl uzavřen v rozšíření Blood and Wine a že je přirozené, aby série pokračovala s novou hlavní postavou. „Nemůžeme mít Geralta v každé hře do nekonečna,“ poznamenal. Dodal, že Ciri je fascinující postava s bohatým příběhovým potenciálem, který nebyl v předchozích hrách plně využit.

Cockle také odmítl tvrzení, že zaměření na Ciri je projevem „woke“ agendy. Zdůraznil, že Ciri je klíčovou postavou v knižní předloze Andrzeje Sapkowského a že její příběh nabízí mnoho neprobádaných možností. „Pokud si myslíte, že je to woke, přečtěte si ty zatracené knihy. Jsou dobré a pochopíte, proč se CD Projekt tímto směrem vydal,“ uvedl.

zdroj: CD Projekt

Studio CD Projekt Red oznámilo Zaklínače 4 na The Game Awards 2024, přičemž trailer potvrdil Ciri jako hlavní postavu. Hra je vyvíjena na enginu Unreal Engine 5 a očekává se, že nabídne nový pohled na svět Zaklínače. Přesné datum vydání zatím nebylo oznámeno.

Cockle, který Geralta ztvárňuje od roku 2007, vyjádřil nadšení z nového směru série a těší se na to, co přinese příběh zaměřený na Ciri. „Myslím, že je to opravdu dobrý krok. Pokračovat v sáze a přejít na Ciri by bylo velmi zajímavé z mnoha důvodů, zejména kvůli událostem v knihách,“ řekl.

Reakce Cocklea naznačuje, že přechod na Ciri jako hlavní postavu není jen změnou protagonistky, ale logickým pokračováním příběhu ve světě Zaklínače.