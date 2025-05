Hollywood ztrácí rozum: Michael Bay točí film podle Skibidi Toilet

22. 5. 2025 13:18 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Pamatujete si na Skibidi Toilet? Pokud ano, možná jste si už říkali, kdy tohle internetové šílenství prorazí i do kin. No, máme to tady: režisér výbuchů a rozpadlých mrakodrapů Michael Bay se oficiálně pouští do adaptace.

Po loňských spekulacích, že Bay (a dokonce i The Rock) mají zájem udělat z bizarního meme značku pro kina a televizi, je to teď oficiální. Studio Invisible Narratives, kde Bay působí jako kreativní hlava, film nejen produkuje, ale i financuje. Projekt se prý vyvíjí už od loňského léta a má přinést „Bayovu typickou vizuální jízdu“ do jednoho z „nejnepravděpodobnějších internetových hitů“.

Pro nezasvěcené: Skibidi Toilet je animovaná série vytvořená pomocí Source Filmmakeru od Valve. Figurují v ní humanoidní hlavy v záchodech, které vedou válku proti kamerovým mužům a dalším podivnostem z herního světa jako Half-Life 2 nebo Counter-Strike. Na YouTube už nasbíralo přes 65 miliard zhlédnutí, dalších 15 miliard na TikToku a spin-offy zaplavily Roblox.

Film je tedy jen logickým (a trochu šíleným) pokračováním. Zatím nevíme, jestli se v něm objeví i The Rock, ale s Bayem za kormidlem můžeme čekat hodně ohňostrojů, zpomalených explozí a – ano – záchodů, co zpívají „Skibidi dop dop dop yes yes“.

Mimochodem, Netflix mezitím oznámil, že chystá Clash of Clans animák. Tam si hlavní roli střihne Barbar, co má víc svalů než rozumu, a čeká ho spousta komických válečných trablů.