Chcete hrát na Xiaomi a nejste přitom mladí hráči?

Kdo říká, že hry na mobilu jsou jen pro mladé? S dnešními chytrými telefony – třeba těmi od Xiaomi – si parádní herní zážitek užije úplně každý. Telefony mívají rychlé procesory, krásně ostré displeje a hlavně baterii, která vás nenechá na holičkách. Ať už si chcete jen na pár minut odpočinout, nebo se ponořit do světa plného akce, telefon vás nezklame.

A co si tedy zahrát? Přinášíme výběr jedenácti her, které rozhodně stojí za vyzkoušení – a to i pro úplné začátečníky! Moderní mobilní hry jsou totiž čím dál přístupnější a mnohé z nich jsou jako stvořené právě pro vás. Není ostuda si na chvilku zahrát – naopak, je to skvělý způsob, jak si vyčistit hlavu a užít si trochu radosti.

1. Genshin Impact – Krása, která bere dech

Nechcete věřit, že něco tak krásného může běžet na mobilu? Genshin Impact je herní pohádka pro oči i duši. Procházíte kouzelným světem, potkáváte zajímavé postavy a občas se i trochu bojuje – ale nic složitého. Xiaomi telefony si s touto náročnější hrou hravě poradí a vy se můžete jen kochat.

2. Joker’s Jewels – Barevná zábava na pár kliknutí

Nechce se vám přemýšlet ani bojovat? Pak je tu Joker’s Jewels! Jednoduchá, ale návyková hra ve stylu výherního automatu. Krásně barevná, nenáročná a ideální třeba při čekání na autobus nebo večer u televize. Stačí pár ťuknutí a už se bavíte.

3. Call of Duty: Mobile – Když máte chuť na pořádnou akci

Slavná velká série z konzolí teď i na mobilu. Střílečka s rychlým tempem, spoustou režimů a hromadou zábavy. A nebojte – i když nejste rozený voják, rychle si zvyknete. Mobily Xiaomi hru zvládnou levou zadní a vy si připomenete, jaké to je být neohroženým hrdinou.

4. Among Us – Kdo lže a kdo říká pravdu?

Tahle hra je o tom, jak dobře poznáte lidi. Hrajete s ostatními a snažíte se odhalit podvodníka mezi sebou. Zábavné, někdy napínavé, jindy k popukání. A co je nejlepší? Hra je velmi jednoduchá a zvládnete ji i bez herních zkušeností. Ideální i na rodinné večery!

5. Asphalt 9: Legends – Zasedněte za volant luxusního auta

Rychlá auta, ostré zatáčky a pěkná grafika – to je Asphalt 9. I když nejste zrovna závodník, tahle hra vás vtáhne. A Xiaomi s velkým displejem a plynulým obrazem zajistí, že si každou jízdu užijete naplno.

zdroj: Gameloft

6. Candy Crush Saga – Klasika, která nestárne