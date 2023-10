Test SSD disku Goodram IRDM PRO SLIM 2 TB

16. 10. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Žijeme ve zvláštní době. Pár zálohovaných fotek a videí z telefonu vám na disku zabere několik gigabajtů, systém si s dočasnými soubory uzme klidně 50 GB a dnešní průměrná hra? Škoda mluvit. Tituly pod 70 GB si pomalu chválíme za dobrou práci s daty a ze 100 GB se stal běžný standard.

Že by ale úměrně tomu rostla velikost našich úložišť, to se úplně říci nedá. Nejen kancelářské, ale i levnější herní notebooky stále disponují pouhým 512 GB velkým SSD diskem. Ostatně – stejně je na tom i nejlevnější Xbox Series S. Dnešní běžný herní PC si obvykle musí vystačit s 1 TB místa, stejnou kapacitou pak disponují i „velké“ konzole PlayStation 5 a Xbox Series X. A když vám úložiště nestačí? Inu, alou do obchodu…

Jenže ty tam jsou naštěstí časy, kdy vás slušné SSD stálo vysoké tisíce. Dnešní M.2 NVMe disky už se prakticky dostaly na cenovou úroveň klasických plotnových HDD, jsou ale samozřejmě méně náchylné na fyzické poškození, tišší, řádově rychlejší a vlastně i jednodušší na instalaci. „Destičku“ o velikosti balení žvýkaček stačí jen zasunout do příslušného slotu na desce, zajistit, naformátovat… A to je vlastně vše.

Není tedy divu, že SSD disky dnes jednoznačně kralují trhu – a příležitost díky tomu vycítili nejen tradiční giganti, ale i společnosti našinci méně známé. Jednou z nich je i polský Wilk Elektronik, který své produkty prodává pod značkou Goodram. Dovede dnes testovaný Goodram IRDM PRO SLIM v 2TB verzi vybojovat své místo na trhu?

Tenký, ale šikovný...

IRDM PRO SLIM existuje v klasickém formátu M.2 2280, připojíte jej skrze standard PCIe NVMe 4.0 x4, disponuje 3D TLC čipem a nabízí se v paměťových variantách 1 TB, 2 TB a 4 TB. Všechny se pyšní velice dobrými teoretickými rychlostmi a jsou kryté dnes již poměrně standardní pětiletou zárukou. Ta je v tomto případě omezená ukazatelem TBW, tedy celkovou sumou zapsaných dat v průběhu života disku.

To ale samozřejmě neznamená, že jakmile indikovaných zapsaných 1 400 TB dat (2TB model) dosáhnete, disk exploduje a vezme s sebou nejen zbytek komponent, ale i stůl a půlku vaší pravé nohy. Výrobci jsou totiž v udávání těchto hodnot velmi opatrní, díky čemuž většina dnešních SSD pravděpodobně přežije celý počítač.

Goodram IRDM PRO SLIM 1 TB 2 TB 4 TB Maximální rychlost čtení [MB/s] 7 000 7 000 7 000 Maximální rychlost zápisu [MB/s] 5 500 6 850 6 850 Maximální počet náhodných čtení za sekundu (IOPS) 350 000 650 000 650 000 Maximální počet náhodných zápisů za sekundu (IOPS) 700 000 700 000 700 000 TBW [TB] 700 1 400 3 000 MTBF [h] 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Minimální aktuální cena v českých obchodech [Kč] 1 849 3 299 7 529

Jak je patrné z tabulky, právě model o kapacitě 2 TB je pověstným zlatým středem v poměru cena/výkon, přičemž v porovnání disků s podobnými rychlostmi se aktuálně řadí k nejlevnějším modelům na trhu. Svou normovanou životností 1 400 TB a 2 mil. hodin MTBF (střední doba mezi poruchami) pak ve své třídě patří spíše k nadprůměru.

Podprůměrně naopak vychází v porovnání maximálních náhodných zápisů a čtení. Pro hráče velmi důležitým bonusem je ovšem zaručená a plná podpora PlayStation 5. Rival v podobě Xbox Series S/X bohužel mimo oficiálního (a nesmyslně drahého) disku Seagate Storage Expansion Card nepodporuje žádné jiné NVMe úložiště – to je ale samozřejmě problém Microsoftu, nikoliv SSD od Goodramu.

S diskem v balení dorazí děkovná zpráva i arch samolepek | zdroj: Vlastní foto autora

Jak už je našem kraji zvykem, polský produkt v lidech často podněcuje posměšné komentáře či obavy o kvalitu. Jak ale dokládají přiložené fotografie, na komponentách se, minimálně v tomto případě, určitě nešetřilo. Kontrolerem je Phison PS5018-E18-41 a jako DRAM Cache Buffer se využívají dva moduly SK Hynix DDR4 SDRAM H5AN8G6NDJ.

Disk kryjí jen nálepky s poměrně atraktivním černobílým potiskem – pasivní chladič tedy není součástí balení. To je v téhle cenové kategorii relativně běžné, nicméně příplatky za modely s heatsinkem obvykle nejsou nijak dramatické. V notebooku, kde na chladič většinou není místo, nebo v herním počítači, kde vám heatsink většinou dodá už výrobce základní desky, ale nejde o kdovíjaký problém.

Goodram nenechal nic náhodě a disk osadil kvalitními komponentami | zdroj: Vlastní foto autora

V PlayStationu 5 by se ovšem menší „pasiv“ hodil – ostatně jej větou: „Použití disku M.2 SSD s konzolí PS5 vyžaduje efektivní odvod tepla pomocí chladicí jednotky, jako jsou pasivní chladič a teplonosná deska,“ doporučuje i samotné Sony.

Při použití v konzoli se disk zatěžuje zejména čtením, s většími objemy zápisu se tedy setkáte snad jen během instalace her. Z nezávislých testů je navíc zřejmé, že výkon moderních disků nijak extrémně neutrpí ani v případě vyšších teplot. Je ale nutné jedním dechem dodat, že častý provoz na 50 stupních Celsia je pro disk samozřejmě dlouhodobě mnohem příjemnější než stejně častý provoz na 70 stupních.

Praktické zkušenosti

V našem testu si disk vyzkoušíme v postarším herním PC, ve kterém jej nepřímo srovnáme s ADATA XPG GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3 x4 ve verzi s kapacitou 1 TB. Proč nepřímo, ptáte se? Inu, disk od ADATA dosahuje i teoreticky zhruba 2x nižších rychlostí, a navíc na něm během testů běžel také samotný systém, což jej samozřejmě předem odsuzuje do role poraženého. Na druhou stranu ale disponuje jednoduchým heatsinkem, díky čemuž se může pyšnit lepšími teplotami a s tím souvisejícími stabilnějšími výkony.

zdroj: Vlastní foto autora

Základní deska testovacího počítače podporuje PCIe 4.0, tedy standard dostatečný pro oba disky. Bohužel však pouze v jediném slotu, ve kterém se během testu disky vystřídaly. Skříň je osazená čtyřmi 120mm ventilátory a okolní teplota se v době testů pohybovala okolo 24 stupňů Celsia.

Testovací PC Základní deska Asus TUF GAMING B560M-PLUS WIFI Procesor Intel Core i5-11400F (2,6 GHz, LGA 1200), Rocket Lake Chladič procesoru SilentiumPC Fera 5 Dual fan Paměti RAM Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3600MHz CL18 Grafická karta MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G Systémový disk ADATA XPG GAMMIX S11 Pro PCIe Gen3 x4 Zdroj SEASONIC Focus Gold 750 (SSR-750FM), 80+ Gold Skříň SilentiumPC Ventum VT4V TG Operační systém Windows 11 Pro 22H2, build 22621.2283

Syntetické testy

Syntetický benchmark jsme si vyzkoušeli v programech Crystal Disk Mark a DiskBench, přičemž naměřené rychlosti plně odpovídají jak udávaným hodnotám, tak průměru třídy. Pomalejší disk od ADATA se v případě testu čtení dovede srdnatě držet novinky od Goodramu, citelná porážka přichází snad jen v případě sekvenčního čtení 1 MB velkého souboru v osmi frontách.

zdroj: Vlastní foto autora

V případě zápisu už jsou rozdíly přeci jen citelnější, a to zejména u sekvenčního testu, ve kterém IRDM PRO SLIM vítězí s více než dvojnásobnou rychlostí. V předchozích odstavcích jsme mimochodem naťukli i problematiku pasivního chladiče – a právě v případě benchmarků se jeho absence na disku Goodram projevuje vyššími teplotami. IRDM PRO SLIM dosahuje na konci testu Crystal Disk Mark až 78 stupňů Celsia, kdežto ADATA „jen“ 70 stupňů.

zdroj: Vlastní foto autora

Data z DiskBenche pak víceméně potvrzují ta z Crystal Disk Marku – zatímco v rychlosti čtení dovede XGP slušně překvapit, při kopírování a samotném zápisu se výhoda novějšího SSD projevuje naplno. A teploty na konci testu? Inu, pasivní chladič staršího disku opět odvádí skvělou práci, díky níž teploty nepřekračují 54 stupňů. Goodram naopak testování v DiskBenchi zakončuje na mnohem vyšších 68 stupních Celsia.

zdroj: Vlastní foto autora

Herní testy

U disku zaměřeného na herní počítače a konzole (tedy resp. jen jednu konzoli) je ale samozřejmě nejzásadnější právě rychlost čtení. Ta nepřekvapivě ovlivňuje rychlost zapínání her a s ní související délku načítání uložených pozic.

zdroj: Vlastní foto autora

IRDM PRO SLIM samozřejmě vede i v těchto testech – nejedná se však o nijak extrémní náskok. Laik by při pohledu na maximální rychlosti čtení doufal, že se v realitě dočká zkrácení načítacích časů klidně na polovinu. Rozdíl ovšem pozorujeme spíše v řádu jednotek procent, což jej v praktické rovině činí skoro neznatelným.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak je to možné? Hry totiž při startu a načítání využívají i jiných prostředků počítače – ať už se jedná o hrubý výkon procesoru, grafickou paměť, RAM paměť nebo třeba dnes všudypřítomnou komunikaci se servery. Každý titul navíc může mít spouštěcí mechanismus vyřešený úplně jinak – není tedy pravidlem, že by se objemově větší hry musely nutně spouštět déle, nebo naopak že lineární střílečka vás do virtuálního světa vždycky vpustí již po několika vteřinách.

Závěr

Jak tedy Goodram IRDM PRO SLIM obstál v našem testu? Inu, velmi dobře. Disk je vyroben z kvalitních komponent, disponuje velmi slušnou (teoretickou) výdrží, dosahuje inzerovaných rychlostí a prodává se za celkem sympatickou cenu (v době psaní článku 3 299 Kč za testovanou 2TB verzi).

Jediná větší výtka tedy míří směrem k absenci pasivního chladiče, což jej v našich očích dělá vhodnějším kandidátem spíše do počítače, kde vám „pasiv“ obvykle přibalí výrobce základní desky, či notebooku, kde na vyšší chladič zpravidla není místo. To ovšem neznamená, že by byl disk do PS5 vyloženě nevhodný – jen zkrátka na dnešním trhu existují vhodnější alternativy.

Naprosto zbytečně se ale momentálně jeví drastický příplatek za PCIe 5.0 disky, a to zejména hráčům. Jak potvrzují naše herní testy, ve kterých porovnáváme disky generace PCIe 3.0 a 4.0, reálný rozdíl při načítání her bude činit maximálně nízké sekundy, což při současných cenách není úplně výhodný obchod. Vaše stávající starší PCIe SSD tedy nevyhazujte, stále odvedou velmi slušnou službu. Pokud pak kupujete disk nový, PCIe 4.0 SSD jsou v dnešním světě tou nejlepší volbou v poměru cena/výkon. A nějaký ten pátek to tak ještě zůstane…