Lenovo hodlá zavařit Nintendu. Nový výkonný handheld přinese odnímatelné ovladače po vzoru Switche

21. 8. 2023 13:30 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Když se Nintendo před více než šesti lety vytasilo se Switchem, mnoho z nás se k modulární konzoli na cesty i k televizi stavělo velmi odměřeně, ba až skepticky. Čas ovšem ukázal, že tentokrát se v Japonsku podařilo stvořit opravdový hit, kterého se k dnešnímu dni celosvětově prodalo přes 130 milionů kusů. To je mimochodem takřka desetinásobek prodejů nepříliš populárního předchůdce, hybridní konzole Wii U.

Jak už to tak (nejen) v hardwarovém vývoji bývá, úspěšné nápady samozřejmě inspirují ostatní. Mimo sektor dětských hraček a konzolí GPD, které navíc existovaly ještě před Switchem, se ale výrobci na novodobý handheldový trh dlouhou dobu nijak zvlášť nehrnuli. Situace se obrátila až v posledních dvou letech, kdy se objevil Steam Deck, Asus ROG Ally a další více či méně populární přenosné konzole založené na „velkých“ počítačových platformách.

Svůj kus trhu si dle nejnovějších úniků chce nárokovat i Lenovo, které se po zaříznutí handheldu Lenovo Legion Play na bázi Androidu hodlá vrátit s odlišně koncipovaným Legion Go. Konzole, jejíž obrázky i první střípky specifikací odhalil světu server Windows Report, by pak měla podobně jako kdysi Miley Cyrus Hannah Montana spojit to nejlepší z obou světů.

zdroj: Windows Report

„Pod kapotou“ tady máme najít procesor ze série AMD Ryzen Z1, stavějící na architektuře AMD Zen 4. Ta využívá integrovaného grafického čipu RDNA3, hardwarové specifikace by tedy měly mít blíže spíše k ROG Ally od Asusu než k pomalejšímu (leč úspornějšímu) Steam Decku. Legion Go však obě konkurenční konzole trumfne velikostí displeje, která oproti nim naroste o celý palec – tedy na výsledných 8“.

zdroj: Windows Report

Novinka od Lenova by měla disponovat i dalšími vychytávkami – na přední straně jmenujme například trackpad v pravé dolní části, vzadu pak potěší nejen výklopný stojánek, ale i netradiční kolečko, které by mělo simulovat scrollování myší. Největší konstrukční zvláštnost však najdeme na bocích, které jdou právě po vzoru Nintenda Switch a jeho Joy-Conů odejmout. To by mělo z Legionu Go dělat příjemného společníka na cesty, během kterých se hráči budou moci věnovat například lokálně kooperačním či kompetitivním titulům, které Nintendo na Switchi nenabízí. Velmi dobrou kompatibilitu se všemi moderními hrami by měl zaručit mimo jiné operační systém Windows 11.

zdroj: Windows Report

Oficiálního oznámení bychom se teoreticky mohli dočkat na berlínské výstavě spotřební elektroniky IFA, která začíná 1. září. O dalších důležitých vlastnostech nové konzole, tedy například o specifikacích displeje, výdrži baterie či ceně, však minimálně do té doby můžeme pouze spekulovat. Pokud ovšem použijeme Asus ROG Ally jako referenční hardware, Lenovo pravděpodobně cenovku Legionu Go také nastaví zhruba v rozmezí 18-22 tisíc Kč.

A jak to vidíte vy? Který z trojlístku Steam Deck, Asus ROG Ally a Legion Go je vaším favoritem? Máte jiný tajný tip, nebo s radostí zůstanete u Switche? Podělte se s námi o názory v komentářích.