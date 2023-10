Alienware představuje nové OLED monitory s rekordní obnovovací frekvencí

29. 10. 2023 14:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Herní monitory ušly za poslední dekádu opravdu dlouhou cestu. Dříve bylo toto označení synonymem obrazovek, které sice disponovaly nižší odezvou a ostře řezaným designem, ale jinak parametry obvykle zaostávaly za zbytkem běžné produkce. To už dnes ovšem, vyjma těch nejlevnějších modelů, neplatí. Jedním z výrobců, který stojí v čele herně-monitorové revoluce, je potom jednoznačně Alienware, resp. jeho mateřská společnost Dell.

Alienware v letošním roce uvedl povedené modely s extrémně vysokou zobrazovací frekvencí 500 Hz – konkrétně se jednalo o menší monitory AW2524H a AW2524HF. Oba používají technologii Fast IPS, která však principiálně nemůže nabídnout např. tak vysoký kontrast či skvělou černou, jako to umí OLED panely. Ty si ovšem do monitorů doposud hledaly cestu opravdu obtížně, tím spíše do těch herních s vysokým počtem hertzů.

No a právě to hodlá Alienware změnit, a tak na TwitchConu představil hned dva nové OLED modely cílené na hráče – menší AQ2725DF a větší AW3225QF. První jmenovaný má nabídnout úhlopříčku 27“ a QHD rozlišení (2560 × 1440 pixelů) při rekordní (pro OLED technologii) obnovovací frekvenci 360 Hz. AW3225QF pak disponuje zahnutým panelem o velikosti 32“ se 4K rozlišením (3840 × 2160 pixelů) a o trochu nižší, leč stále vysokou frekvencí 240 Hz. Oba modely by navíc měly disponovat tříletou zárukou na vypálené pixely, což je vzhledem k zamýšlenému použití příjemný bonus.

Další technické specifikace ani ceny zatím nebyly oznámeny, očekáváme je ale nejpozději u příležitosti výstavy CES 2024, která se uskuteční v Las Vegas ve druhém lednovém týdnu. V průběhu téhož měsíce by se oba monitory měly i začít prodávat.