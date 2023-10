Ztřeštěný masakr pavouků Kill it With Fire VR dorazí na PS VR2

19. 10. 2023 13:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Roli maniakálního exterminátora škůdců jste si v zdivočelé taškařici Kill it With Fire mohli vyzkoušet už před několika lety. Letos v dubnu pak na Steam dorazila verze pro virtuální realitu Kill it With Fire VR. A tvůrci právě ohlásili, že si svůj příděl hemživých postrachů budou moct pobít i hráči na PlayStationu 5 – hra se chystá také na PS VR2.

Pokud by to snad nebylo okamžitě jasné – nečekejte žádný vážně míněný simulátor hubitelova života, v Kill it With Fire VR si na nebohé arachnidy vezmete všechno: Od pánvičky přes plamenomet až třeba po bazuku. Což samozřejmě znamená, že spolu s pavoukem většinou vezme za své i okolní zástavba, ale co už, když se kácí osminohý les...

Kill it With Fire VR dorazí na PS VR2 7. listopadu.