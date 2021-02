Zahrajte si World of Tanks: Blitz s rapperem Marpem

26. 2. 2021 15:50 | Bleskovky | autor: Redakce Games.cz

Mobilní World of Tanks Blitz dnes čeká akce pro české fanoušky jako dělaná. Tváří nových československých tanků ve hře se totiž stal tuzemský rapper Marpo. Právě on dnes od 21 hodin bude na svém Instagramu streamovat hraní World of Tanks Blitz. Součástí akce je event Hunt for Marpo, v němž hráči, kteří se ve hře s Marpem potkají, dostanou odměnu.

„Jsem velmi nadšený z účasti na takovém druhu spolupráce. Je mi velkou ctí být ambasadorem ve hře World of Tanks Blitz a představit československé tanky obrovské komunitě World of Tanks Blitz, “ říká raper Marpo. „Protože jsem sám hráčem, jsem nadšený, že se mi tato nová vozidla dostanou do rukou, a budu rád, když se ke hře připojíte. Let’s do this!!” Pokud se chcete zapojit, můžete využít univerzální klíč BLITZHUNT4MARPO.

Kromě toho pro vás máme desítku klíčů s bonusy, jako je sedmidenní prémiový účet nebo milion herních kreditů. Naleznete je níže, kdo dřív přijde, ten dřív mele.

W3A8UUMW-772SP-YBYNE

W3A8UUMS-T7C4T-ZGFXH

W3A8UUM5-E6CN3-EE973

W3A8UUMU-UKWUT-EST89

W3A8UUMA-7N6NK-KMUWC

W3A8UUMM-ARMTS-CRFK7

W3A8UUMA-9MZVT-ZWKVT

W3A8UUMP-5F55P-ZSDTM

W3A8UUMP-CSPYY-KTCK8

W3A8UUMG-YESRG-Y3K93