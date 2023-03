Zahrajte si původní Dead Space z pohledu první osoby

3. 3. 2023 16:23 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Pokud vám přijde kultovní sci-fi horor Dead Space málo děsivý, můžete potenciometrem hrůzy otočit trochu doprava a zahrát si jej z pohledu první osoby, což vás ještě více vtáhne do klaustrofobické atmosféry lodi USG Ishimura. Na ukázku, jak se modifikace podepsala na hratelnosti a imerzi, se můžete podívat výše.

Naštěstí autor s přezdívkou Reverse Engineer Gamer perspektivu z vlastních očí implementoval zatím jen do originální hry z roku 2008, která sice zestárla s grácií, ale těch téměř patnáct let ostré hrany děsu přece jen trochu obrousilo. Jestli se však podobná modifikace dostane i do letošního remaku a pak jej následně někdo třeba ještě předělá pro VR, tak já rozhodně disk s hrou raději odhazuji v dáli.