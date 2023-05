Zahrajte si demo chystaného hororu Layers of Fear

12. 5. 2023 13:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Bitva o trůn letošního krále hororu bude dramatická. Vyšly například skvělé remaky Dead Space a Resident Evil 4, zanedlouho tady máme exkurz do klaustrofobického bunkru v Amnesia: The Bunker a začátkem léta vyjde další děsivý remake, Layers of Fear. Na novou atmosférickou ukázku z posledního jmenovaného se můžete podívat výše.

Na tajuplný výlet do zdánlivě opuštěného majáku se můžete mezitím vydat v demu pro PC, které bude k dispozici od 15. května. Na vyzkoušení Layers of Fear ale budete mít jen omezený čas, ukázku si můžete zahrát do 22. května.

Layers of Fear mají vyjít letos v červnu na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.