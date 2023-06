Xbox Games Showcase nebude mít žádný čistě CGI trailer

Xbox Games Showcase a následný Starfield Direct, který se předvede 11. června, nebudou obsahovat čistě CGI trailery. Na Twitteru to prozradil viceprezident Xbox Games Marketing, Aaron Greenberg. U first party titulů se tak můžete těšit vždy alespoň na část ukázek, které jsou přímo ze hry.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans.