World of Tanks Blitz chystá tříměsíční oslavu plnou odměn

20. 6. 2024 17:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

World of Tanks Blitz slaví neuvěřitelných deset let mezi hráči. Tvůrci si při příležitosti oslav připravili tři měsíce oslav. Během června můžete vyhrát nové Tier VIII a Tier X tanky, do konce měsíce máte také možnost si vyzvednout speciální kontejner s tankem Blasteroid, tematickým avatarem a profilovým pozadím.

V červenci se pak uskuteční vesmírná party s kosmickými aktivitami, kdy se opět vrátí událost „Cíl: Raketa Sheridan“ s tankem Sheridan Missile. Těšit se můžete také na speciální spolupráci s celosvětově známou sci-fi filmovou sérií, ačkoliv tu Wargaming zatím nekonkretizoval. V srpnu se pak vrátí oblíbená událost Mad Games na 10 dní spolu s vysoce očekávanými oceněními za senioritu. Tankisté mezi vámi se také mohou těšit na dárek na závěr oslav, oslavující deset let virtuálních tankových bitev.

Během deseti let World of Tanks Blitz posbíral víc než 180 milionů registrovaných hráčů, kteří mohou usednout do kabin více než 500 fiktivních i historických tanků.