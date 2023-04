Wo Long: Fallen Dynasty slaví milion prodaných kopií

Wo Long: Fallen Dynasty rozhodně není špatnou hrou. Nabízí skvělý soubojový systém i výborný level design, kdy jedinou výraznější kaňku na zážitku zanechává především vizuální stránka a poněkud fádnější bossové. Team Ninja ale rozhodně přinesl dalšího povedeného zástupce do žánru soulslike, kterému se povedlo upoutat pozornost.

Jak velkou? Podle nedávného oznámení takovou, že hra za necelé dva měsíce prodala celkově 1 milion kopií. Ta stejná zpráva zároveň doplňuje, že do hry se vydalo už přes 3,8 milionu hráčů. Do toho čísla jsou zřejmě započítaní uživatelé služby Game Pass, případně lidé z volně dostupné demoverze. Specifikované to nebylo, můžeme proto akorát hádat.

Tým každopádně děkuje za podporu a slibuje budoucí aktualizace, ale také připomíná, že chystá tři dodatečná DLC, jež přinesou další porci akce a obsahu. Fanoušci se jistě těší.

Militia warriors, #WoLongFallenDynasty has sold over 1 million units & has reached over 3.8 million players!



Thank you for the tremendous support! The team is hard at work with future updates as well as the upcoming 3 DLCs.



We hope you look forward to our future announcements. pic.twitter.com/iIaPOvyOFO