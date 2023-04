Warhammer 40,000: Rogue Trader předvádí zpracování lokací

20. 4. 2023 16:43 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Warhammer 40,000: Rogue Trader od studia Owlcat Games (autoři herních zpracování Pathfindera) je titul, který se zájmem sledují jak fanoušci klasických her na hrdiny, tak milovníci univerza nekonečné války, protože půjde o obojí naráz.

A nebyl by to výlet do Warhammeru 40,000 a pořádné hájení zájmů vlastního obchodního impéria i Císaře v neprobádaných koutech vesmíru, kdyby chyběla potemnělá technomagická atmosféra předlohy. O tom, jak se ji tvůrci snaží zpracovat, se můžete přesvědčit v čerstvě vydané upoutávce zaměřené na předvedení různorodých lokací:

zdroj: Owlcat Games