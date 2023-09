Vytvořte si svou dokonalou V s plánovačem buildů Cyberpunk 2077

25. 9. 2023 10:23 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Cyberpunk 2077 zítra dostane dlouho očekávané rozšíření Phantom Liberty, což se spolu s nedávno vydaným masivním patchem 2.0 může pro mnohé stát důvodem, proč se do hry vrátit, nebo si ji zahrát vůbec poprvé. Výrazným faceliftem si v nové verzi prošel celý RPG systém, který mnohem více připomíná tradiční hry na hrdiny. A to samozřejmě znamená určitou rozhodovací paralýzu, do jakých atributů a schopností cpát těžce vydobyté bodíky.

Naštěstí CD Projekt připravil šikovný build planner, ve kterém si můžete předpřipravit svoji (nebo svého) vysněnou V. Chcete hrát za pouličního samuraje se zálibou v katanách, plížení a hackování? Nebo si zkusit masivní tank, který je od hlavy k patě zakutý v cyberwaru a protivníky trhá na cucky lehkým kulometem? Naplánujte si svou cestu tak, jak chcete vy. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vychází už zítra 26. září na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.