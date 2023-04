Vyšel datadisk Domination do Europy Universalis IV

19. 4. 2023 15:32 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Jak tvůrci z Paradox Interactive před necelým měsícem slíbili, tak také učinili – gigantická strategie a simulátor vladaření Europa Universalis IV je od včerejška ještě o něco gigantičtější, protože dorazil datadisk Domination.

Na Steamu vyjde na dvacet eur a přináší od pohledu vcelku standardní balík obsahu zaměřený na mocná císařství rané moderny: Přepracované mise, několik nových druhů poddanských subjektů, šest nových námořních a tři pozemní jednotky, dvaatřicet vizuálně přepracovaných jednotek, řadu historických událostí a hrstku herních mechanik, jako je například šíření křesťanství v Japonsku či modernizace Ruska. Krom toho vám na bedra dopadne hejno nových neštěstí, budete řešit nové události a podobně.

zdroj: Paradox Interactive

Docela by mě zajímalo, zda bude možné ve zmíněném Japonsku nutit jedince podezřelé z víry šlapat na obrázky Ježíše Krista, aby dokázali, že zůstali věrní tradicím. Přesně takhle se totiž problematika alespoň zpočátku řešila. Vzhledem k detailům, do jakých Europa Universalis IV většinou zachází, by mě to ale nepřekvapilo.

Kolem a kolem se zdá, že se datadisk vcelku povedl – na Steamu má momentálně 70 % pozitivních recenzí.