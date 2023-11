Vydání The Division: Heartland je možná na spadnutí. Hra obdržela rating

Chystaná free-to-play střílečka z postapokalyptické Americky The Division: Heartland má možná datum vydání za rohem. Titul totiž obdržel rating v Taiwanu. Podle uživatele X/Twitteru s přezdívkou Kurakasis, který na fakt upozornil, taiwanská ratingová společnost většinou hry hodnotí zhruba dva měsíce před vydáním.

1/ The Division: Heartland has received a rating in Taiwan on November 14. Games are rated there, at most, approximately 2-2.5 months before a planned launch or soft launch/open beta (for online games), so it might be coming very early in 2024.#TheDivisionHeartland #TheDivision pic.twitter.com/98GYw4NJit