11. 9. 2023 16:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Na zařízení s operačním systémem iOS a Android vychází spin-off kultovního JRPG Final Fantasy VII: Ever Crisis. Na přenosných zařízeních si budete moci projít klíčové momenty ze všech příběhů Final Fantasy VII, tedy nejen hry jako takové, ale třeba i z filmů a dalších spin-offů jako například Dirge of Cerberus.

Ever Crisis je v základu zdarma, monetizace probíhá skrz lootboxy a náhodné dropy předmětů. Nový obsah v podobě příběhových misí a dějových linek by měl být do hry přidáván každý měsíc.