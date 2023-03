Videa ze hry The Last of Us dostávají kvůli seriálu varování o porušení copyrightu

Tvůrci YouTube obsahu týkajícího se hry The Last of Us hlásí v posledním týdnu nemilou událost: Jejich klidně již před dlouhou dobou vystavená videa najednou dostávají varování za porušení autorských práv. Na vině je zřejmě konflikt hudby ve hře a soundtracku seriálu od HBO.

Naplno to slízl také třeba populární YouTuber s přezdívkou Speclizer, který se proslavil právě tvorbou videí o The Last of Us:

About 40-50 videos of mine just got striked for using TLOU music, it's crazy that you can't even upload a playthrough without it being striked now. Guess I need to be extremely careful with having any TLOU music in my TLOU videos... #TheLastOfUs pic.twitter.com/LHGw6lfx80